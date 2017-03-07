梧桐妹告白「開心你在我生命裡」修杰楷感動
修杰楷與賈靜雯是演藝圈模範夫妻檔，而昨（6日）是修杰楷的34歲生日，賈靜雯為了慶祝老公生日，悄悄準備驚喜，送上「金鐘罩頂」盆栽，象徵修杰楷守護全家人的保護罩，另外，11歲的梧桐妹也送上卡片，用英文感性告白「很開心你在我的生命裡」，讓修杰楷感動不已。
梧桐妹與修杰楷感情親密，梧桐妹去年過11歲生日時，修杰楷與賈靜雯一同為大女兒舉辦慶生派對，夫妻倆作勢親梧桐妹，父女倆緊湊在一起，畫面溫馨，而昨修杰楷過生日時，梧桐妹也用英文寫下對爸爸的祝福，成熟告白「你已經陪伴我快3年了，在這些年裡，我很開心，希望你也開心而享受。我很開心有你在我的生命裡。」
收到梧桐妹的生日祝福，修杰楷直呼：「謝謝孫大妞的卡片，很感動」，此外，他也收到咘咘的繪畫卡片，以及老婆送的乾燥花樹盆栽，儘管賈靜雯透露她遭嫌卡片沒有親手寫，不過賈靜雯貼心準備的禮物和生日大餐，也讓修杰楷開心：「老婆，謝謝你」。
(中時電子報)
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