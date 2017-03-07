陸H7N9疫情蔓延 重慶也淪陷
中國大陸H7N9流感疫情蔓延，重慶市衛計委6日深夜公布，重慶奉節縣發現1例人類感染H7N9病例，與患者密切接觸者尚未出現異常。
中新社報導，重慶市衛生和計劃生育委員會6日深夜在官網通報，奉節縣4日監測報告1例不明原因肺炎病例。經採樣檢測並經複核，確診為人類感染H7N9病例。
這名男性鄧姓患者66歲，正在住院治療中，與他密切接觸者均未出現異常。
重慶主城區南岸區一處農貿市場2月24日測出H7N9病毒陽性，相關部門立即啟動防控措施，對市場中的籠內活禽進行捕殺、無害化處理，並徹底清洗、消毒活禽交易場所。
截至發稿為止，南岸區尚未發現人類感染H7N9病例。
重慶官方先前表示，自從與重慶相鄰的四川省出現人類感染H7N9病例以來，重慶各地加強防控H7N9疫情，多個區縣在與四川交界處設立臨時檢查點，部分活禽交易市場臨時休市、消毒，對家禽及有關人員採樣監測。1060307
(中央社)
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