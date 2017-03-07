大學繁星推薦名額新高 上午8時放榜

大學繁星推薦今年共有1.7萬個名額，創歷年新高，繁星推薦第1至7類錄取結果及第8類（醫學系）第一階段篩選結果將於今天上午8時起公告。

「繁星推薦」入學招生是指全程就讀同所高級中等學校並修滿高一、高二各學期的應屆畢業生，其高一、高二「各學期學業總平均成績」全校排名百分比符合大學規定，且參加大學校系所訂的學科能力測驗等考試，得由就讀學校推薦參加。

繁星推薦共分為8類，大學甄選委員會表示，推薦學校依各大學設定的招生條件，可分學群(含不分學群)推薦符合資格的學生至多各2名，但同一名學生僅限推薦報名至1所大學的1個學群，招生錄取名額以簡章鎖定為限，不列備取。

大學甄選委員會指出，今年共68所大學校院參加招生，提供1萬7589個名額，為歷年最多，第1類學群至第7類學群錄取結果將於今天上午8時起公告於甄選會網站(https://www.caac.ccu.edu.tw/)，不受理電話查詢，分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名當年大學「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。

繁星推薦第8類學群為醫學系，由於醫生是特殊行業，但繁星推薦只看學測與在校成績，無法了解考生人格特質是否適合當醫生，因此大學招聯會在醫學繁星增加第二階段甄試關卡。

甄選委員會表示，繁星推薦第8類第一階段篩選結果今天上午8時起公告於甄選會網站，通過醫學繁星一階篩選的考生，還需在3月24日至4月23日之間參加第二階段指定項目甄試，而通過醫學繁星一階篩選的考生，若報名大學個人申請管道，不能再報同所大學醫學系。1060307

(中央社)