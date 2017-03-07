大學繁星推薦名額新高 上午8時放榜
大學繁星推薦今年共有1.7萬個名額，創歷年新高，繁星推薦第1至7類錄取結果及第8類（醫學系）第一階段篩選結果將於今天上午8時起公告。
「繁星推薦」入學招生是指全程就讀同所高級中等學校並修滿高一、高二各學期的應屆畢業生，其高一、高二「各學期學業總平均成績」全校排名百分比符合大學規定，且參加大學校系所訂的學科能力測驗等考試，得由就讀學校推薦參加。
繁星推薦共分為8類，大學甄選委員會表示，推薦學校依各大學設定的招生條件，可分學群(含不分學群)推薦符合資格的學生至多各2名，但同一名學生僅限推薦報名至1所大學的1個學群，招生錄取名額以簡章鎖定為限，不列備取。
大學甄選委員會指出，今年共68所大學校院參加招生，提供1萬7589個名額，為歷年最多，第1類學群至第7類學群錄取結果將於今天上午8時起公告於甄選會網站(https://www.caac.ccu.edu.tw/)，不受理電話查詢，分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名當年大學「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。
繁星推薦第8類學群為醫學系，由於醫生是特殊行業，但繁星推薦只看學測與在校成績，無法了解考生人格特質是否適合當醫生，因此大學招聯會在醫學繁星增加第二階段甄試關卡。
甄選委員會表示，繁星推薦第8類第一階段篩選結果今天上午8時起公告於甄選會網站，通過醫學繁星一階篩選的考生，還需在3月24日至4月23日之間參加第二階段指定項目甄試，而通過醫學繁星一階篩選的考生，若報名大學個人申請管道，不能再報同所大學醫學系。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。