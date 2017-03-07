NBA》沒談過交易保羅喬治 大鳥：那都假新聞
先前盛傳剛擔任湖人營運總裁的魔術強生，曾打電話跟溜馬總裁「大鳥」柏德詢問交易保羅喬治的可能性，如今卻遭大鳥親自否認，柏德說：「我承認有跟魔術強生通過電話，可是從未提到喬治，那些都是假新聞！」
其實在今年交易截止日前夕，美媒不只謠傳魔術強生跟柏德通過電話尋求交易喬治，更強調湖人考慮未來將以喬治為重建核心，就算本季沒有成真，日後也會積極拉攏喬治，不過柏德7日的放話，幾乎代表溜馬不可能放掉喬治。
「我並沒有在交易截止日時，積極想要把喬治交易出去，」柏德說，「我都不太記得自己提過關於喬治的交易，那些都是假新聞，你知道的，只要有人一講，就跟雪球效應一樣越滾越大，當時其他球隊打來的電話，都沒提到喬治。」
柏德昔日與魔術強生的球星對決，相當受到球迷矚目與喜愛，如今兩人的對決從場上，變成場外的球隊重建對抗，相信仍是不少球迷關注焦點，就連柏德跟過去塞爾提克隊友，也就是塞爾提克現任營運總裁安吉的「交手」都受關切。
只是有趣的是，到現在柏德還沒跟安吉談成任何交易，柏德說：「我跟安吉談過很多次交易案，卻沒有1次成功，因為我們想要找到兩邊都很公平的交易，但我們從未找到過，有時他認為很公平，但我不這麼想。」
(中時電子報)
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