周杰倫這樣放閃被虧爆 昆凌包緊看不出孕肚

周杰倫情人節宣布昆凌懷二胎。(圖／翻攝自周杰倫臉書)

周杰倫間接稱讚老婆被虧爆。(圖／翻攝自周杰倫臉書)

「周董」周杰倫情人節宣布昆凌懷二胎喜訊，並曬出愛妻穿比基尼露孕肚美照，月中他將在英國開演唱會，夫妻倆也抵達當地，他也在臉書分享昆凌近照，不過穿著斗蓬披風包緊緊的她，看不出孕肚大小。

周杰倫最近興趣是畫作，他也和昆凌到畫廊欣賞，並在臉書曬出愛妻美照，還故意調侃好友杜哥拍照技術，「杜哥，你拍錯人了，大妮在裡面畫變得好小...Hannah在裡面，畫變得好大...」，網友都被他這曬恩愛之舉給笑翻，紛紛虧他太壞了，「兜一大圈，還是想辦法稱讚老婆」、「好幸福喔」。

不過網友也發現，穿著斗蓬披風包緊緊的昆凌，根本看不出孕肚，紛紛敲碗表示想看近距離孕照，還有人說好久沒看到Hathaway（小周周）了，好想念她喔。

(中時電子報)