去中山化 國父之孫孫武彥：成立「反獨大聯盟」

圖為孫中山的孫子-孫武彥。(取自環球時報)

圖為國父紀念館。（資料照，江慧珺攝）

台灣近期瀰漫「去中山化」、「去蔣化」的氛圍。孫中山先生的孫子孫武彥接受媒體採訪時表示唯有建立統一的中國，才能講「中國人的世紀」。3月12日下午，由他領頭，政黨和團體將在國父紀念館成立「反獨大聯盟」。

根據《環球時報》報導，孫武彥20年前創辦台灣「中國和平統一促進會」時就有成立「反獨大聯盟」的想法，希望讓居住在台灣的同胞能了解兩岸關係，在台獨勢力進行一系列去中國化後，能凝聚力量。

反獨大聯盟的第一要點是反對台獨民進黨；第二是罷免腐敗的蔡政府，民進黨讓台灣經濟向下沉淪外還媚日；第三是兩岸必須建立統一大中國。此外，另一要點就是不要國民黨，也不要民進黨，建立「第三勢力」，下一屆推舉郭台銘出來競選。推舉郭台銘是因他本身為企業家，不會貪腐，且在大陸經營很大的企業。孫武彥認為郭會堅持一個中國和「九二共識」。

孫武彥談到國民黨只要選舉一次就傷害、分裂一次。反觀民進黨平常選舉有你爭我奪，可一旦結束，馬上恢復團結。因為民進黨知道如果不團結，一定拿不到政權。但國民黨以前餅大資源足夠，現在餅越來越小卻還沒覺醒，因此不敢寄予厚望。

去年台灣政黨藍天變綠地後，蔡英文非常明確投靠日本，孫武彥說民進黨執政的五都中，有三都首長公開在台灣的日本神社祭拜，讓大家感覺到如果再不覺醒，就沒有退路了。

12日當天，孫武彥也會在場外發表演講，會提孫中山的統一思想與功業三部分：一是推翻滿清、二是建立統一的國家、三是實施建國大綱。

二次革命時，孫中山(化名為汪國權)與一位台灣原住民泰雅族的女伴，喬扮成夫妻從台灣逃脫到日本，日久生情有愛的結晶，生下一子取名孫建年，孫武彥為孫建年之子。

(中時電子報)