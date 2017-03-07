滑鼠長時間滑不停 手腕凸起患腱鞘囊腫

27歲從事網路設計工作，農曆年前不斷趕工，每天待在電腦前10多小時，她的右手手腕處凸起一個大小2.4公分宛如鳥蛋的瘤狀物，感覺麻麻的，就醫檢查發現罹患腱鞘囊腫。

童綜合醫院表示，陳姓女患者從事網頁設計工作，農曆年前不停地趕工作，2個多月幾乎每天都待在電腦前10多個小時，因右手突然出現酸麻情形，赫然發現右手手腕處凸起了一個瘤狀物，壓下去軟軟的，感覺到麻麻的，過完年發現瘤狀物有繼續增大的感覺。

童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑表示，腱鞘囊腫是指發生於關節囊，或者腱鞘附近的一種內含膠凍狀粘液的良性腫塊；因為腱鞘是一種中空的膜狀構造，而肌腱在其中滑動促使手能活動。

他指出，但是因為重複性手部運動、外傷或感染，都可能導致肌腱在腱鞘中滑動過度頻繁而發炎或破裂，使得潤滑的液體堆積形成囊狀隆起，就形成了腱鞘囊腫。

醫師對陳姓女患者進行穿刺抽出囊液治療方式，用空針將水瘤內的膠凍狀粘液抽出，並囑咐患者在治療後的一個月內避免劇烈活動患處，降低復發的機會。

鄭宇傑指出，腱鞘囊腫常見發生在女性與青少年，或者長時間使用電腦的族群。腱鞘囊腫治療後復發的機率仍有20%，

醫師呼籲，使用滑鼠或鍵盤時應保持正確姿勢，前臂與手腕角度維持平行，避免手腕呈背屈的姿勢，若有需要也可以使用護具或護腕，盡可能不要長期重覆做某一動作，避免反覆復發。

若需長時間使用電腦，也應每隔1小時休息10分鐘進行局部按摩，或針對肩頸、上肢、手腕等部位進行拉筋及肌力訓練，讓身體或手部緩和地休息與伸展。1060307

(中央社)