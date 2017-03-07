北橫宜蘭明池段施工 交通管制

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公路總局表示，北橫公路台7線73公里處（宜蘭明池段）因進行上邊坡施工，今天起至10日實施交通管制，每整點放行10分鐘，請用路人配合

公路總局第四區養護工程處說，北橫公路台7線73公里處上邊坡因土石鬆動，今天起至10日進行邊坡工程，施工期間每日上午8時至下午5時實施交通管制，每整點放行10分鐘。

此外，蘇花公路台9線123公里處（宜蘭東澳段）的上邊坡也曾發生坍滑及落石，目前正在實施掛網作業，為維護用路人安全，即日起到24日每日上午8時至下午6時實施交通管制，每整點放行10分鐘（假日不管制），請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。1060307

(中央社)