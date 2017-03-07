大學繁星推薦放榜 錄取率6成2創新高

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大學繁星推薦錄取和篩選結果今天公告，大學甄選入學委員會表示，今年共1.7萬個名額，第1至7類錄取1萬4486名，錄取率62.78%，創歷年新高。

大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額。

甄選委員會表示，今年第1至7類共錄取384所高中、1萬4486名考生，錄取率62.78%，創歷年新高，比去年增加3.52%。

甄選委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw）今天上午公告錄取及通過篩選名單，考生可憑學測報名序號或學測准考證號碼及身分證號碼查詢分發比序錄取或篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生也由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知。1060307

(中央社)