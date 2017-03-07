大學繁星推薦缺額創新高 頂大也出現缺額

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大學繁星推薦錄取和篩選結果今天公告，今年錄取率62.78%，創歷年新高，但缺額2944名也創新高，比去年增加1倍，包含台大、清大、成大等頂大都有缺額。

大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額。

甄選委員會表示，今年第1至7類共錄取384所高中、1萬4486名大學繁星推薦放榜 錄取率6成2創新高，考生錄取率62.78%，創歷年新高，比去年增加3.52%；今年無校系增額錄取，有558個校系缺額2944名，比去年增加1倍，包含台大、清華大學、成功大學等頂尖大學也出現缺額。

根據甄選會資料顯示，今年有128校系無人錄取，包含公立大學12個校系、私立大學116個校系，以第1至第3類學群最多。

甄選委員會初步分析，今年因招生名額增加，報名人數減少，導致錄取率提高，加上繁星推薦錄取後不能再參加個人申請，因此考生選系時相對謹慎，若不是最佳選擇，寧可不參加繁星推薦而直接報名個人申請，使缺額情形成為歷年最多，而以校系分發錄取結果來看，就有128個校系錄取人數掛零，報名人數不足是主要原因之一。1060307

(中央社)