經典賽官網分析 中華隊打擊強

世界棒球經典賽（WBC）預賽A組賽事，中華隊今天將首戰昨天爆冷擊敗地主南韓的以色列。經典賽官網介紹，中華隊陣中有不少強打者，多是來自中華職棒聯盟的球星。

經典賽官網指出，這場比賽中華隊後攻，並特別介紹中華隊的打者群，包括外野手高國輝、林智勝，還有打擊率超過4成的蔣智賢。

官網另介紹曾效力美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊與紐約大都會隊的打者胡金龍。他過去在大聯盟5個球季，累計34個打數曾擊出2支全壘打，是所有打過大聯盟的台灣選手中，曾在大聯盟擊出最多全壘打的球員。

官網預測以色列將由27歲的右投貝克（Corey Baker）先發。貝克曾先後效力美國職棒大聯盟聖路易紅雀隊的2A與3A球隊，並說貝克在去年9月的資格賽，曾主投5局無失分奪勝投。

至於中華隊則預期將由今年25歲、目前效力日本職棒太平洋聯盟埼玉西武獅隊的郭俊麟主投。1060307

(中央社)