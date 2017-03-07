冷氣團影響再2天 9日起回溫
氣象專家吳德榮表示，今、明兩天大陸冷氣團影響，北台灣天氣陰冷，要注意保暖，9至11日各地氣溫將逐漸回升。
吳德榮今天在氣象推廣基金會「洩天機教室」表示，今天北部、東半部有局部短暫雨，中部雲量多、山區有零星小雨，南部多雲到晴；明天北台灣水氣增多、降雨略趨明顯，中部也增加一些零星降雨的機率。
吳德榮表示，9至11日各地氣溫將逐漸回升，9日及11日水氣較少，降雨減緩、範圍也縮小；10日水氣較多，降雨比較連續、雨也比較大，北部及東半部有局部雨，中部局部短暫兩。
另外，吳德榮也談到水利署利用鋒面系統人工增雨的效果。他指出，人工增雨的功效，大約可增加自然降雨的10-20%，雨越大時，能增加的越多。在暖季大雨滂沱時是會致災的；但當冷季時雨太小，能增加的量又很有限。故冷季時僅能把握每次增雨的時機，都去實施，積少成多，不要去期待某一次的人工增雨。1060307
(中央社)
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