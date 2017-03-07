立法院第9屆第3會期第3次會議 行政院長林全施政總質詢

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行政院長林全施政總質詢│20170307中視新聞LIVE直播

會議名稱： 第9屆第3會期第3次會議

會議時間： 106/03/07 09:00-18:00

會議事由： 一、3日上午9時至10時進行國是論壇。

二、對行政院院長施政報告繼續質詢。

三、7日下午1時50分至2時30分處理臨時提案。

(中時電子報)