嘉義5國中生染流感 全班停課1週

嘉義縣水上國中2年級有1班級因有2位學生感染A型流感、3位出現類流感症狀，另有6人被醫生評估是一般感冒，避免發生群聚感染，這個班級自今天起，停課1週。

嘉義縣衛生局表示，衛生局昨天接到水上國中的通報，指2年級有1班級，學生陸續感冒請假，且出現類流感症狀，隨即派員前往學校了解，發現全班29人，有2人經快篩確定是感染A型流感、3位出現類流感症狀，另有6人被醫生評估是一般感冒。

衛生局指出，這11人均請假在家休養，其中4人服用克流感藥物，全班有20人施打流感疫苗，請假的學生有7人施打，為避免群聚感染，這個班級自今天起，停課1週，直到3月14日。

衛生局說，流感症狀包括發燒、咳嗽、打噴嚏、肌肉酸痛、頭痛或極度倦怠感等。痊癒的時間比一般感冒長，約需1至2週以上，且容易引發併發症，尤其是嚴重肺炎，甚至導致死亡，民眾不可輕忽。

預防感染流感，衛生局建議用肥皂勤洗手，雙手避免任意碰觸眼、鼻、口等黏膜。咳嗽、打噴嚏需遮掩口鼻，需注意咳嗽禮節。若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，應戴口罩並速就醫，儘量不上班、不上課。1060307

(中央社)