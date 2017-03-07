三上悠亞自曝嚐禁果初體驗 地點竟是在........

三上悠亞自曝初次性經驗。(圖/三上悠亞推特)

前SKE48成員三上悠亞，轉戰AV界後不僅爆紅，更被喻為「暗黑界最強天后」之一，如今甩開偶像包袱的她，更在節目自曝初嘗禁果的經驗，話題尺度根本無上限。

三上悠亞不僅擁有甜美臉蛋，魔鬼身材就連女性都羨慕不已，先天優勢加上十足性的話題，讓她首部AV片酬高達2千萬日幣，甚至還橫掃去年「AV奧斯卡」4項大獎，以及「AV金鐘獎」2項大獎，搖身一變成為新生代AV天后，近日更自曝自己「第一次」是在15歲，地點居然是選在學校兩棟校舍之間的防火巷，甚至毫不遮掩初體驗至今仍令她難忘，火辣發言與昔日清純模樣相較，可說令所有人都傻了眼。

(中時電子報)