台化麥寮廠加熱爐爆炸 縣府要求全面檢修
台化麥寮廠苯乙烯廠（SM-1）昨天發生加熱爐氣爆破裂，導致4名工作人員受傷，所幸均無生命危險，雲林縣政府已要求廠方進行全面檢修。
雲林縣政府表示，台化麥寮廠苯乙烯廠於昨天清晨4時30分左右，疑因製程尾氣供應量瞬間過高，導致加熱爐內部發生閃燃，造成爐體氣爆破裂，現場4名工作人員分別受到灼傷及挫傷。
4名工作人員經送嘉義長庚醫院治療，其中2人二度灼傷、住加護病房觀察；另外2人臉部灼傷（1人胸部挫傷）住一般病房觀察。傷者有2人是雲林人、1名彰化人、1名高雄人。
雲林縣政府表示，工安事故發生後，縣府已勒令停工，進行事故調查。經初步了解，除了爐體破裂外，管線並未受到波及，閃燃後即結束，並未起火，也未波及毒化物。
縣府表示，這起工安故事並非毒災，廠區內消防車也未到場，縣府將持續調查發生原因，同時嚴格要求管線全面進行檢修，以維護工安。1060307
(中央社)
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