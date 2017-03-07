菲國車禍6死 肇事卡車疑台廠所有
呂宋島南部日前發生卡車撞機車及民宅的嚴重車禍，造成6人死亡。媒體報導，肇事卡車是由1家台灣人經營的水泥公司所擁有。
5日下午2時30分，1輛滿載鐵片的卡車疑因超載導致剎車失靈，而在塔巴柯市（Tabaco）撞上1輛機車，機車上的1對夫婦與6歲男童當場死亡。
由於衝擊力過猛，卡車又撞上路旁的房屋，卡車司機與2名助手也因車頭擠壓身亡，屋內5人也受傷。
塔巴柯市警方今天向DZMM廣播電台說，肇事卡車是Goodfound水泥廠所擁有，而這家水泥廠是由台灣人經營。
機車騎士家屬表示將向水泥公司求償，同時已向公設律師處求助，不排除向水泥公司提出控告。
廣播節目說，卡車超載已屬違規，平時也可能疏於保養導致車況不佳。1060307
(中央社)
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