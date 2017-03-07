10人滿級分繁星落榜 在校成績比序影響

大學繁星推薦錄取和篩選結果今天公告，甄選委員會表示，今年共32名滿級分考生報名，有10人未能錄取或通過篩選，可能是因在校成績排序不高影響。

大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額。

甄選委員會表示，今年第1至7類共錄取384所高中、1萬4486名大學繁星推薦放榜，考生錄取率62.78%，創歷年新高，比去年增加3.52%。第1至7類學群中，以第2類理工學群錄取率95.65%最高，第4類音樂學群、第5類美術學群今年都未有考生錄取。

第8類醫學系學群部分，甄選委員會表示，11校醫學系共提供159個招生名額，今年共有583人報名，281人通過第一階段篩選人數，通過篩選考生學測總級分落於62至75級分，通過篩選考生還需再參加第二階段指定項目甄試。

根據甄選委員會資料也顯示，今年共有32名滿級分考生參加繁星推薦，14人錄取第1至7類學群，8人通過第8類學群第一階段篩選，但仍有10人未能錄取或通過篩選。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美指出，未能錄取或通過篩選的滿級分考生，主要是受在校成績排序不高影響，因為繁星推薦主要看在校成績排名，如果在校成績不是前1%，雖然學測考滿級分，但在繁星推薦上還是相對吃虧，但考生仍可善用滿級分優勢，報名參加個人申請管道。1060307

(中央社)