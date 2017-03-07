中南部空氣品質差 18測站達紅害

今天早上雲嘉南及高屏地區空氣品質指標（AQI）達紅色警示，宜減少在戶外活動；金門、萬里及中部地區橘色提醒，敏感族群要特注意。

根據環保署空氣品質監測網截至早上9時10分的觀測資料，一共有18個測站的空氣品質指標都達到紅害的等級，包括雲嘉南幾乎所有測站及高屏的橋頭、楠梓、仁武、前金、前鎮、小港等；中部的埔里、大里、彰化、南投等及高屏的美濃、屏東、潮州等測站則達到橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060307

(中央社)