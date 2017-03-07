白宮貿易顧問：貿易逆差威脅美國國安

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美國總統川普政府首席貿易顧問今天表示，貿易逆差威脅國安，可能導致美國失去自由與繁榮。

法新社報導，白宮全國貿易委員會（White House National Trade Council）主席納瓦洛（Peter Navarro）概述積極的貿易政策時，指責經濟學家和媒體忽略貿易赤字造成的風險，而且擁抱「舊時的世界觀」。

納瓦洛特別點名中國大陸和德國說，「在固定匯率、有管理的浮動匯率和公然操控匯率的真實世界」，美國貿易逆差不可能如經濟學家所說，理論上會有調整。

他在對美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics）演講時表示，這種情形導致大幅且持續的貿易逆差，使得美國恐遭外國接管。1060307

(中央社)