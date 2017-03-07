大學個人申請名額新高 8日開始報名

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大學甄選入學委員會今天表示，個人申請入學共有69校參加，提供5萬5954個名額，創歷年新高，8日開始受理報名，每一考生以申請6校系為限。

大學甄選入學委員會表示，個人申請於8日至10日受理報名，一律採網路報名，繳費時間為7日至10日下午5時，考生限申請6校系，每一校系報名費新台幣100元，低收入戶考生免報名費，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%。

10日報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，16日上午公告篩選結果，通過篩選考生則需參加各篩選校系的第二階段指定項目甄試。

已錄取106學年大學繁星推薦入學第1類學群至第7類學群錄取生，無論放棄與否，一律不得報名個人申請；通過106學年大學繁星推薦入學第8類學群第一階段篩選的考生，參加個人申請時，不得再報名同一所大學的醫學系。1060307

(中央社)