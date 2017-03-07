大學個人申請名額新高 8日開始報名
大學甄選入學委員會今天表示，個人申請入學共有69校參加，提供5萬5954個名額，創歷年新高，8日開始受理報名，每一考生以申請6校系為限。
大學甄選入學委員會表示，個人申請於8日至10日受理報名，一律採網路報名，繳費時間為7日至10日下午5時，考生限申請6校系，每一校系報名費新台幣100元，低收入戶考生免報名費，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%。
10日報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，16日上午公告篩選結果，通過篩選考生則需參加各篩選校系的第二階段指定項目甄試。
已錄取106學年大學繁星推薦入學第1類學群至第7類學群錄取生，無論放棄與否，一律不得報名個人申請；通過106學年大學繁星推薦入學第8類學群第一階段篩選的考生，參加個人申請時，不得再報名同一所大學的醫學系。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。