座車疑平日疏於保養　前國代愛車燒成廢鐵

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前國大代表蘇芳章座車，昨天深夜火燒車，被燒成廢鐵一樣，要保養變報廢。（陳慶居攝）

苗栗市貓貍山公園停車場，6日深夜傳汽車火警，1部白色自小客車竄出火苗後，火勢一發不可收拾，消防人員趕抵現場雖以泡沫迅速撲滅火勢，車子仍被燒成廢鐵。車主前國大代表蘇芳章及時下車，他無奈表示，可能平時疏於保養才會火燒車。

蘇芳章說，昨天深夜開車外出，沒想到剛出門不久車子就冒煙，趕緊開到貓貍山公園停車場，借用公廁的水想滅火，可惜為時已晚，趕緊向消防局報案。

消防人員抵現場時，看到熊熊火勢從車頭竄出，車內還傳出裂聲響，立即拉出水線灌救，一度以為火勢已經熄滅，但汽車引擎室內仍持續悶燒，火舌再度從引擎蓋縫隙竄出，還好確認裡面沒人受困。

蘇芳章表示，座車的車齡大約10年，可能平日疏於保養，才會造成火燒車意外，車子幾乎被燒成廢鐵，預定今天要進廠保養的行程只能取消了，直接辦理報廢，還好只有財物損失。

(中時)