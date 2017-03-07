斗六老廟「觀音亭」火警 三樓千佛殿燒毀
雲林斗六市知名觀音廟「永福寺」，今天早上七點三樓的側殿「千佛殿」發生火警，兩面牆壁的千佛燈被燒毀，幸好消防隊搶救得早，沒有波及一、二樓，起火原因寺方不願揣測，鑑識人員帶走監視錄影器釐清原因。
今天早上七點，民眾發現雲林郵局旁的永福寺樓頂冒出濃煙與大火，緊急報警，雲林縣消防隊出動九輛消防水車與三十一名人員，半小時內控制火勢。
廟方表示，千佛殿燒毀，隔壁的三寶殿燻黑，旁邊存放的一些改建寺廟時拆下來的木板紀念物燒毀。
斗六市有一老諺語「街頭媽祖間，街尾觀音亭」，觀音亭就是的永福寺，清乾隆年間所建，不過歷經改建，寺廟的原貌已不再。
(中時)
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