美國研究：社群媒體讓人感覺更孤獨
或許有許多人認為，使用社群媒體可以幫助他們維繫社交。但美國最新研究卻指出，使用推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Instagram等社群媒體，令人感覺更加孤獨。
美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）針對超過1700名19-32歲的成年人進行問卷調查。報告指出，與每天使用社群媒體不到30分鐘的人對比，每天使用社群媒體超過2小時的人，感覺高度社會隔離的可能性大約是兩倍。
與每週檢查社群媒體網站不到9次的人相比，那些每周訪問社群媒體網站58次或更多次的人，感到高度的社會隔離的可能性大約是3倍。
報告提出的理論認為，一個人花在社群媒體時間越多，在真實世界中的互動就越少。社群媒體的使用還可能引發更多被排斥的感覺。例如，看到朋友們參加活動充滿樂趣的照片，而自己卻沒有受到邀請。
匹茲堡大學醫學院兒科教授伊麗莎白·米勒（Elizabeth Miller）是報告的作者之一。她表示還不清楚「社群媒體使用」與「社會隔離」，究竟是哪個現象先發生，這有點像是「雞生蛋、蛋生雞」。
米勒博士表示，年輕人可能是因感到社交孤立，因此轉而使用社群媒體；或是隨著使用社群媒體時間增加，讓他們更加感到與世界隔離。也可能是兩種情況的結合。
(中時電子報)
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