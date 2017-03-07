WBC》邊替中華隊加油 邊贏iPhone7
2017經典賽中華隊今天將首戰以色列，台灣區轉播單位Eleven Sports推出「局局樂 中華隊加油!!」活動。
中華隊首輪的3場重要賽事，球迷只要邊看球賽，邊替中華隊加油，每場比賽皆有機會獲得iPhone7。
3月7、8、9日3天，中華隊將分別迎戰以色列、荷蘭、南韓，3場比賽場場關鍵，Eleven Sports除了在有線電視與網路上雙直播外，還推出局局樂活動，希望球迷一起從第一局就替中華隊集氣。
球迷只要在每局開打前，預測該局結果為中華勝、對手勝、或平手，猜對最多局數的人將有機會抽iPhone7，參加活動的人還有機會獲得富士即可拍相機及其他獎品。
活動網址： http://ct-gogo.com/
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。