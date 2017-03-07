WBC》邊替中華隊加油 邊贏iPhone7

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中華隊7日首戰由「目前狀況最好的投手」郭俊麟(前)對抗以色列。(中央社資料照)

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2017經典賽中華隊今天將首戰以色列，台灣區轉播單位Eleven Sports推出「局局樂 中華隊加油!!」活動。

中華隊首輪的3場重要賽事，球迷只要邊看球賽，邊替中華隊加油，每場比賽皆有機會獲得iPhone7。

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3月7、8、9日3天，中華隊將分別迎戰以色列、荷蘭、南韓，3場比賽場場關鍵，Eleven Sports除了在有線電視與網路上雙直播外，還推出局局樂活動，希望球迷一起從第一局就替中華隊集氣。

球迷只要在每局開打前，預測該局結果為中華勝、對手勝、或平手，猜對最多局數的人將有機會抽iPhone7，參加活動的人還有機會獲得富士即可拍相機及其他獎品。

活動網址： http://ct-gogo.com/

(中時電子報)