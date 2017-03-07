男昔酒駕現搶奪通緝 栽在同一警員

林姓男子在一處騎樓徘徊，高雄市楊姓警員巡邏經過盤查，查出他因搶奪案遭通緝，巧合的是，林男2年前也因腳踏車酒駕超標被楊姓員警開單告發。

高雄市警察局左營分局今天表示，楊姓警員巡邏至左營區重愛路時，發現有竊盜等前科的林男在一處騎樓徘徊，且眼神閃爍不定，因此上前盤查。

員警透過警用電腦系統查詢，查出林男因搶奪案於2月24日遭通緝，巧合的是林男這次又栽在同一名員警手裡，讓楊姓員警直呼「怎麼又是你」。

2年前，林男大剌剌逆向騎乘腳踏車在大中一路上，林男並將騎乘的腳踏車裝飾五顏六色絢麗奪目，且車上裝設警報器沿路施放警報，引起楊姓員警注意，進而發現林男酒駕騎乘腳踏車，開單告發。

警詢後，警方將林男解送橋頭地院歸案。1060307

(中央社)