北韓官媒：4彈齊發練打日本美軍基地

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北韓官方的「中央通信社」（KCNA）今天報導，昨天試射4枚飛彈，是為打擊日本美軍基地所做的訓練演習。

法新社報導，KCNA指出，領導人金正恩親自督導昨天的演習，並下令發射。

KCNA指金正恩讚揚發射單位。報導說：「他的目光緊盯彈道飛彈軌跡，4枚彈道飛彈精準地同時發射，使它們看起來像是編隊飛行表演。」

美國與日本尋求舉行聯合國安理會的緊急會議，討論北韓昨天試射飛彈，會議可能排定8日召開。

路透社報導，北韓揚言對美國和南韓聯合軍演展開報復數日後，昨天發射4枚彈道飛彈，落入日本西北部外海，激怒南韓與日本。北韓視美國和南韓這項聯合軍演是準備對北韓發動戰爭。

KCNA在報導中說：「參與演習者是北韓人民軍（KPA）戰略部隊的火星（Hwasong）砲兵單位，他們被賦予在突發性情況下打擊在日本美國帝國主義侵略部隊的任務。」

KCNA說：「他（金正恩）下令北韓人民軍戰略部隊保持因應嚴峻情勢所需的高度警戒狀態，在這種嚴峻情勢下，隨時可能爆發實際戰爭。他並要部隊充分準備迅速移動，進入陣地發動打擊，以便開火殲敵。」

南韓表示，北韓昨天發射的飛彈不大可能是能打到美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。昨天的飛彈平均飛行1000公里，高度達260公里。日本防衛省表示，部分飛彈的落點距日本西北部海岸僅300公里。（譯者：中央社陳亦偉）1060307

(中央社)