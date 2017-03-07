北韓官媒：4彈齊發練打日本美軍基地
北韓官方的「中央通信社」（KCNA）今天報導，昨天試射4枚飛彈，是為打擊日本美軍基地所做的訓練演習。
法新社報導，KCNA指出，領導人金正恩親自督導昨天的演習，並下令發射。
KCNA指金正恩讚揚發射單位。報導說：「他的目光緊盯彈道飛彈軌跡，4枚彈道飛彈精準地同時發射，使它們看起來像是編隊飛行表演。」
美國與日本尋求舉行聯合國安理會的緊急會議，討論北韓昨天試射飛彈，會議可能排定8日召開。
路透社報導，北韓揚言對美國和南韓聯合軍演展開報復數日後，昨天發射4枚彈道飛彈，落入日本西北部外海，激怒南韓與日本。北韓視美國和南韓這項聯合軍演是準備對北韓發動戰爭。
KCNA在報導中說：「參與演習者是北韓人民軍（KPA）戰略部隊的火星（Hwasong）砲兵單位，他們被賦予在突發性情況下打擊在日本美國帝國主義侵略部隊的任務。」
KCNA說：「他（金正恩）下令北韓人民軍戰略部隊保持因應嚴峻情勢所需的高度警戒狀態，在這種嚴峻情勢下，隨時可能爆發實際戰爭。他並要部隊充分準備迅速移動，進入陣地發動打擊，以便開火殲敵。」
南韓表示，北韓昨天發射的飛彈不大可能是能打到美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。昨天的飛彈平均飛行1000公里，高度達260公里。日本防衛省表示，部分飛彈的落點距日本西北部海岸僅300公里。（譯者：中央社陳亦偉）1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。