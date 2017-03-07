許志堅涉貪判刑 朱立倫：定讞前中止2都更案

新北市前副市長許志堅涉賄被判10年徒刑。(資料照片 陳志賢攝)

新北市前副市長許志堅因涉貪，收受建商名表、金條及現金共615萬多元，幫助建商通過審議、取得都更案，昨日被台北地方法院判刑10年，對此新北市長朱立倫今日強調，待最後定讞結果前，對於涉案的2個都更案都已中止。

朱立倫說，任何公務員廉潔是最重要、最基本要求，一定會嚴格徹底檢討，也一定要求所以公務員以廉潔為本，絕不容許任何貪瀆的意圖跟行為。他也強調，對於涉及的2個都更案都已經中止。

(中時)