嗆反司改者 瞿海源：未審先判，自曝其短

司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源接受廣播專訪，對於質疑司改者的相關說法，他回嗆，「基本上就是未審先判，我覺得很慘，他們這是自曝其短」。（圖/台北之音提供）

司改國是會議分組會議啟動，但陸續引發法官、檢察官系統質疑聲浪。對此，總統府司法改革國是會議籌備委員會副召集人瞿海源剛剛表示，他們的批判，某種程度來說是沒有事實根據的，就像有人說一定會通過陪審團制度，但事實上這項議題根本就還沒確定，「基本上就是未審先判，我覺得很慘，他們這是自曝其短」。

瞿海源剛剛接受廣播主持人周玉蔻專訪時指出，他長期在民間司改會服務，知道有很多不好的法官與檢察官，但這畢竟都是少數，此次司改會議要改革的就是少數，不是多數；是針對制度，而非個人。

瞿海源強調，先前有人在一個法官論壇中提到，司法院長許宗力控制司改會人事，但這不是事實，讓他覺得，這倒底是自由心證，還是造謠呢？「跳出檯面反改革，但他們又不敢說自己反改革」。

被問到許宗力是否會因為有點柔弱，面對反制、牽制的力量，恐怕會無法貫徹執行蔡英文總統對司改的主張？瞿海源強調，有聽說過這件事情，但據他觀察，許宗力是非常溫和理性，而溫和還是可以改革的，因為許宗力有理念，有基本的改革方向，相信未來會非常好。

(中時)