NBA》籃網客場戰灰熊 林書豪首節沉默
籃網7日來到曼菲斯客場面對灰熊，將是林書豪碰上「高富帥」帕森斯的好友對決，籃網也想避免3連敗命運，林書豪目前先發打了6分11秒，兩次出手都是三分球沒進，所有數據都是0，表現算是相當低迷，籃網跟灰熊打完首節，暫以2分領先。
(第1節)籃網開賽靠著荷利斯傑佛生帶領，打出13比5的不錯開局，隨後卻守不住帕森斯的火力，讓他幫助灰熊隨即超前，反觀林書豪則陷低潮，兩次三分出手都以落空收場，幸好籃網仍靠三分外線撐住場面，打完第1節，籃網取得36比34小幅領先。
(中時電子報)
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