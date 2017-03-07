鋼彈迷振奮!東京台場走了RX78-2 換獨角獸坐鎮
日前東京台場18公尺高的等身鋼彈「RG1/1 RX78-2 Gundam Ver.GFT」在5日撤展，也讓不少鋼彈迷心碎，怕以後來東京少一個景點可以去了，但不用擔心，雖然走了RX78-2，但原址來了更狂的獨角獸鋼彈，這下又有得拍了！
根據日媒報導，以《機動戰士鋼彈UC》為主題的獨角獸鋼彈，在今年秋天也會以1:1的比例陳列在台場的DiverCity Tokyo購物中心外，而獨角獸鋼彈機身絢麗的櫻花色，也會完整呈現，與原本RX78-2較為素色的造型截然不同。
1:1的RX78-2鋼彈最早是登場於2009年台場的潮風公園，在當時52天的展期中，共吸引了415萬人參觀。而從2012年開始，「RG1/1 RX78-2 Gundam Ver.GFT」正式於台場的DiverCity Tokyo購物中心展示，並且配合定期的聲光秀，總是能吸引遊客目光以及鋼彈迷的朝聖。
(中時電子報)
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