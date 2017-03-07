女模屍體露餡？高大成靠2點猜「單獨犯案」

法醫高大成提出2點猜「單獨犯案」。(圖／翻攝自高大成臉書)

陳姓女模命案6日出現大逆轉，本被認定為共犯的閨密梁女，因證據不足獲釋，而法醫高大成6日上節目《54新觀點》時，也提出2點猜測應是「單獨犯案」。

高大成認為從現場去看，陳女屍體沒有穿上內衣褲，這就表示可能沒有女性在場，因為一般女性較細心，會把衣物穿回去，讓她比較好看，另外就是把屍體丟掉時，是用拖的不是抬的，如果是抬的就是兩個人，但用拖的絕對是一個人，因此綜觀這些來看，他猜測應是「單獨犯案」。

而他也覺得從電腦開關機時間、指甲DNA、手電筒上指紋，都是重要判斷有無共犯的證據，他也提出近日剛破案的例子，最終因為關鍵掌紋翻案，而他也認為程宇應該被關過，才會清楚知道要如何技術性閃避死刑。

(中時電子報)