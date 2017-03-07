裁判憲法審查制度為救扁？瞿海源：也有別人可以救

前總統陳水扁、前交通部長郭瑤琪被依貪汙罪重判定讞，但如今，司改國是會議提出「裁判憲法審查制度」，疑似是為特定政治人物量身訂做，讓扁、郭翻案。對此，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源上午表示，司改會提出的是方案，而不是要對個案怎麼做，而且就算這個方案通過了，屆時能不能回頭，還要有相關法律的修訂。

只是，被問到如果連不當黨產都可以回頭溯及既往，那麼，這套制度會不會被說成是要救阿扁？瞿海源說，「那也有別人可以救啊，不是只有救阿扁而已」。

司改國是會議第2分組會議作成重要決議，未來將建構「裁判憲法審查制度」，經立院修法後，被判決確定案件的被告或當事人，都可以聲請大法官會議解釋，審查法官的裁判理由是否違憲，大法官審理案件門檻將大幅放寬。

對此，瞿海源今天上午接受廣播主持人周玉蔻專訪，針對「裁判憲法審查制度」，被問到如果連不當黨產都可以回頭溯及既往，那麼，這套制度會不會被說成要救阿扁？瞿海源說，「那也有別人可以救啊，不是只有救阿扁而已」，因為他們是要對原則討論，從制度來看是否合理，每個分組的決議案都還要送大會，如果有很多人反對，大會可以翻案。

被問到「裁判憲法審查制度」是不是進步的？瞿海源說，根據他的經驗，以非法律人的角度來看，「我覺得這是一個進步的決議」。

(中時)