一例一休衝擊工程 林全：會給調整寬限

我要評比

行政院長林全今天被問「一例一休」上路後導致公共工程被延宕表示，已評估，不是每個工程都會發生這種情況，如果廠商需調整或寬限，行政院會處理。

林全上午在立法院受訪說，勞工週休二日影響，工作時間減少，工程往後延宕，不是每個工程都會發生，會視實際情況做些調整。1060307

(中央社)