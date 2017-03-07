WBC》郭俊麟首局失4分退場 中華隊0比4落後以色列

郭俊麟今先發出戰以色列。(林勝發 攝)

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中華隊將在台灣時間今天(7日)上午11點於首爾高尺巨蛋進行經典賽首戰，碰上昨日爆冷擊敗地主韓國隊的以色列，中華隊排出郭俊麟掛帥，迎戰右投貝克（Corey Baker），但郭俊麟首局就被敲6支安打，投不滿1局退場，以色列首局就打一輪，先取得4比0領先。

此戰中華隊排出總教練郭泰源口中「狀況最好」的郭俊麟先發，但開賽就遇上危機，連續面對3名打者弗德（Sam Fuld）、凱利（Ty Kelly）、戴維斯（Ike Davis）都被敲出右外野安打，以色列先取得2比0領先，接著馬上又被第4棒佛萊曼（Nate Freiman）擊出中外野安打，雖然三振柏倫斯坦（Zach Borenstein）抓下第1個出局數，但馬上在被拉凡威（Ryan Lavarnway）敲安打，以色列攻佔滿壘。

滿壘的情況下，郭俊麟先K掉蓋倫（Blake Gailen），但還是沒能化解危機，被克里格（Tyler Krieger）敲出帶有2分打點的安打，中華隊陷入0比4落後，郭俊麟1局都投不完退場，中華隊換投陳冠宇，用3球三振掉柏群（Scott Burcham）成功止住失分。

(中時電子報)

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