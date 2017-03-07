女模命案逆轉 呂秋遠：汙衊攻擊等同謀殺
外拍女模命案昨天案情逆轉，律師呂秋遠今天在臉書感嘆「你的一句話，他的一輩子」，若要評論新聞，也別用汙衊性字眼攻擊，「如果他沒做，等同謀殺他」。
陳姓外拍女模命案，原遭檢警羈押的梁姓女子，承辦的士林地檢署以程男指述有瑕疵，向法院撤銷梁女羈押，案情逆轉，引發外界熱議。
呂秋遠在臉書指出，只要是重大犯罪案件，偵查不公開，就是形同具文，雖然人性普遍八卦，但對於揭露案情過於詳細的報導，請勇於拒絕，因為要不就是假的，要不就是違反偵查不公開所取得的訊息。
呂秋遠表示，基於言論自由，大家都能評論新聞，但對一個還不知道真實內容的犯罪事件，大概就是先想想，「畢竟腦袋很珍貴，每個人不能只求有，還要拿來用會比較好」，因為當風向轉變，有時候會來不及轉彎，然後就翻船了，他不是很在意評論的人翻船，但是對於被評論的人來說，被翻船的人壓死，是一件很倒楣的事情。
如果真的要評論，呂秋遠也建議，最好也不要用汙衊性的字眼攻擊這個人，「因為如果他沒做，等同於謀殺他」，如果他有做，或許很計較，你隨意打兩個字，他會告你公然侮辱後，讓你一個月開一次庭，即使最後不起訴，也會脫一層皮 。
呂秋遠指出，偵查不公開，不是為了保障犯罪者的人權，而是為了保障自己的人權，「你不會知道自己有天會不會突然被誤會，然後一輩子被傳聞定型為壞人」，或者從此之後因為這些事，你不再希望自己被google到，「最後你被迫改名」。
「你的一句話，他的一輩子」，呂秋遠也提醒，如果最後證實，這個女孩沒有犯罪，參與這場霸凌的人，當然要反省，但是請記得那個點火與助燃的媒體，還有違反偵查不公開原則的那些人，「請不要看，不要聽」。1060307
(中央社)
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