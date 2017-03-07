苗市傳火燒車 前國大座車成廢鐵
前民進黨國大代表蘇芳章深夜開車出門運動，車輛突然冒煙起火燃燒，所幸他及時逃離沒有受傷，但車輛已被燒廢鐵，蘇芳章表示，可能是平常疏於保養才會起火燃燒。
曾經擔任國大代表以及苗栗縣政府行政室主任的蘇芳章指出，原本排定今天車輛就要進廠保養，6日深夜先開車門前往住家附近的貓貍山公園運動，不料，剛出門就發現車頭冒煙。
蘇芳章見狀立即把車輛行駛到停車場內，接取公共廁所的水滅火，但已經為時已晚，熊熊火勢從引擎室內竄出，一度還傳出爆破聲響，還好火燒車位置地勢空曠，火勢沒有擴散開來。
苗栗縣消防局接獲通報，派遣苗栗分隊人車前往搶救，雖然不到5分鐘就撲滅火勢，但車輛已被燒成廢鐵；蘇芳章指出，燒毀的車輛車齡約10餘年，可能平常「疏於保養」，才會導致起火燃燒。1060307
(中央社)
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