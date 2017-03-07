陸戰隊男友是恐怖情人 女酒保裸照曝

妙齡女酒保史東（Kelsie Stone）去年與美國陸戰隊服役的男友分手，原以為已遠離他的糾纏，沒想到對方在陸戰隊秘密社群散布她的裸照，痛苦回憶又浮現更嚇得不敢出家門。

美國「陸戰隊時報」（Marine Times）報導，往昔史東與陸戰隊男友打得火熱時，送給對方1張裸照定情，戀情告吹後，這定情照成了名譽被毀的凶器。

史東說，就她所知，前男友洋洋得意在秘密社群分享她的裸照，因陸戰隊阿兵哥在社群網站張貼女性照片，常招來同僚的欽羨與讚美。

這樁醜聞曝光後，史東坦承無法忍受別人異樣的眼光和指指點點，非常害怕也不敢走出家門，甚至還被辱罵如妓女，媽媽擔心女兒的心理狀態，因史東的好友最近才自殺身亡。

歐德（Elle Audra）曾是陸戰隊下士2010年退役，近來常接獲性騷訊息，甚至直白問她要不要約砲，以致她驚覺自己也成了陸戰隊裸女照醜聞的受害者，已結婚生子的她，無奈之餘期盼自己是最後一個受害者。

臉書群組「陸戰隊大團結」（Marines United）是成員近3萬的不公開分享社團，成員包括現役及退役的男性陸戰隊員等，他們在群組分享女性裸照，至少24人受害。1060307

(中央社)