年金改革公聽會爆衝突，會議被迫休息

軍人代表與李逸洋對罵，會議被迫休息。(曾薏蘋/攝)

軍人代表與李逸洋對罵，會議被迫休息。(曾薏蘋/攝)

考試院今天召開年金改革公聽會，因為只有邀請公務人員代表，沒有軍方代表，結果由軍方代表也混入公聽會，導致現場大亂，認為既然是公聽會，應該公開，數十位軍方代表在會場高喊「騙人」，軍方代表更有人踩著桌子跳入會場，造成秩序大亂，並與主席李逸洋對口大罵，並痛批，為何不能旁聽，李逸洋當場宣布會議暫停，等駐衛警把秩序整理再繼續開會。

公聽會舉行不到20分鐘宣布休息。軍方代表更說，公聽會本來就是開放，怎麼會是閉門，除非宣布今天不開，才會離開。並指，警察不能碰他們。

代表更痛批，這根本是鬥爭，這是什麼政府，嫌軍人領太多，部長、院長為何不覺得自己領太多，吐出來，不要領那麼多。

(中時)