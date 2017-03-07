賭王千金何超鳳23年夫妻情斷 前夫爆已有新歡
澳門賭王何鴻燊二房千金何超鳳驚爆婚變！何超鳳與香港賽馬界知名馬主何壽康的兒子何志堅1993年步入禮堂，兩人結婚23年育有2女，夫妻時常聯袂出席活動，幸福恩愛模樣深植人心，不料卻爆出23年夫妻情斷，兩人已在2016年悄悄離婚。
何超鳳與何志堅婚姻維持23年，去年被爆夫妻分居，近日卻更傳出兩人已在去年底離婚，引發港媒爭相報導，對此，何超鳳6日坦承已離婚「我和何志堅先生的婚姻已於去年告一段落。我們已作出一切妥善安排」，並透露兩人已各自展開新生活。
何超鳳坦承婚變，心繫一對女兒，盼外界給予兩個女兒空間，繼續接受教育和成長。何志堅恢復單身後，也被港媒報導指出已有新戀情，據悉，對象年約30、40歲。而何超鳳姊姊何超瓊昨現身活動時，談到妹妹婚變，她笑而不答、沒有回應，但被問何志堅新歡時，她則是搖頭。
(中時電子報)
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