繁星亮眼 虎尾高中9人上醫學牙醫系

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我要評比

虎尾高中繁星升學亮眼，8人通過第一階段醫學系審核，分別是李俞萱輔仁醫學系、鍾靈長庚醫學系、 陳俞君成大醫，余政叡高醫醫學系，李承洧中山醫、李庭弘馬偕醫，陳韋彤陽明醫，另方尹萱直接錄取高醫牙醫系。

(中時)