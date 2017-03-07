WBC》運彩賠率出爐！中華隊低於以色列

中華隊7日將首戰以色列。(本報資料照)

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中華台北即將在今日11點首戰以色列，台灣運彩已開盤賠率並提供單場及場中投注，不讓分賠率中華台北1.60、以色列1.90；另昨晚輸給以色列的韓國，今晚將再戰荷蘭，B組的日本今晚也會在台灣時間6點遭遇古巴，台灣運彩也有提供單場及場中投注，還有其他賠率，都如下表。

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(中時電子報)

運彩開盤

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