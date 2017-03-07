李逸洋：密集審年改法案 盼取得共識

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考試院副院長李逸洋今天表示，考試院明天起召開5次全院審查會，審查攸關年金改革的公務人員退休撫卹法部分條文修正草案，是前所未有的密集進度，希望盡快取得共識。

為聽取各界意見，考試院今天先舉辦「公務人員年金改革案公聽會」，邀專家學者、公教團體與談，李逸洋主持。

李逸洋會前受訪表示，考試委員周萬來上週在考試院院會提議開公聽會，考試院長伍錦霖認為年金改革法案牽涉重大，答應在審查會前開公聽會。

他說，考試院8、9、14、16、17日將密集開5次全院審查會審查，希望考試委員盡快取得共識，加快法案審查進度，送到考試院院會。

媒體追問，外界質疑考試院以拖待變？李逸洋表示，沒有，整個時程很趕，2日草案才交付審查，最快今天開公聽會，明天展開全院審查會。

是否會在3月底前將草案送立法院？他說，會努力用最快時間，考試院是合議制，無法限定時間，要看審查結果，大家都在努力。

至於部分考試委員對年金改革有不同意見，李逸洋表示，都有各方面不同意見，審查過程中，大家彼此尊重、包容不同意見，希望產生共識，能在維護公務人員權益與社會大眾意見下取得平衡。1060307

(中央社)