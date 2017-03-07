林書豪首節未得分 籃網2分領先灰熊

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NBA台裔球星林書豪在今天比賽首節得分掛0，籃網靠佛伊、雷維特好手感聯手攻下16分帶領，以36比34領先灰熊。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊持續客場作戰，今天挑戰曼斐斯灰熊隊，林書豪仍以先發姿態出賽。

林書豪首節上場6分鐘，兩度在外線出手，可惜都未能命中，單節得分掛0，助攻、籃板等也都沒有進帳。

籃網佛伊（Randy Foye）首節三分球3投3中，雷維特（Caris LeVert）兩次出手都得手，球隊在兩人聯手攻下16分的帶領下，以36比34領先灰熊。1060307

(中央社)