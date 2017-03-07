兩岸關係 林全：累積善意勿無謂猜測

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行政院長林全今天談及兩岸關係表示，希望雙方累積善意，不必做些無謂或沒必要的猜測與說法。

媒體報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍表示，台灣獨立的盡頭就是統一。

林全上午在立法院受訪表示，兩岸關係，總統蔡英文過去這段時間已有非常多說明，希望在這個基礎上，累積雙方善意，不必做些無謂或沒必要的猜測與說法。1060307

(中央社)