白宮：川普盼國會調查歐巴馬對他竊聽

美國白宮今天表示，總統川普希望國會針對機密資料外洩，以及他指控前任總統歐巴馬下令竊聽他電話展開調查。川普對歐巴馬下令竊聽他電話的指控並未提出任何證據。

法新社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，他已與川普討論過這項議題，川普表明，他希望看到國會現在正在進行的俄羅斯影響美大選一事的調查，擴大至涵蓋機密資料外洩和歐巴馬下令竊聽他電話的2種元素。

川普上週末丟出爆炸性且毫無根據的指控，稱歐巴馬在去年大選期間下令竊聽他電話造成震撼後，白宮已呼籲國會針對川普所言採取行動。

史派瑟說：「我今天再次跟總統談過後，他要求國會在這項議題上，增加政府的機密與其他資訊外洩的調查。」

「他相信這件事損害我們的國家安全，且國會…（應該）使用他們的監督權去調查這些普遍性的外洩情況。」

此外，史派瑟拒絕談是否川普將針對他宣稱竊聽一事作證。

「我們希望參眾兩院情報委員會去調查這件事，且我們也尚未接到這種要求，我更不敢在這個時間點去暗示我知道對此事的答案。」（譯者：中央社許湘欣）1060307

(中央社)