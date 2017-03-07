熱線談北韓射彈 安倍：川普稱100%挺日
日本首相安倍晉三今天告訴媒體，美國總統川普在電話中與他討論北韓試射飛彈一事，表示美國「百分之百」挺日本。這兩位領袖警告，北韓威脅已「邁入新階段」。
根據路透社，安倍還說，他和川普都同意，北韓最新舉動明顯違反聯合國安全決議，明顯挑戰區域和國際安全。
安倍在官邸表示：「總統川普告訴我，美國百分之百挺日本，並要我將他的話轉達給日本人民。」「他說，他希望我們百分之百相信他以及美國。」
法新社也報導，安倍表示，他和川普都認為，北韓「威脅已邁入新階段」。
北韓昨天發射4枚彈道飛彈，落入日本西北岸外海，其中3枚落入日本專屬經濟海域。北韓最新試射激怒南韓和日本。
北韓日前揚言報復美國和南韓聯合軍事演習，平壤當局將這項聯合軍演視為入侵北韓的預演。（譯者：中央社盧映孜）1060307
(中央社)
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