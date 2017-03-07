問題冠脂妥 桃園下架退貨5千顆
冠脂妥偽藥引起民眾不安，桃園市衛生局全面稽查，完成62家醫療院所及藥局，下架及退換貨共計5111顆，未來兩週將持續稽查。
因應冠脂妥偽藥事件，桃園衛生局除立即全面稽查，並通令轄內各醫療院所、藥局，停止供應批號為MV503的「冠脂妥」(Crestor 10mg)藥品予民眾，並責成桃園市藥師公會、醫師公會等相關團體通知會員主動下架該批號藥品，並協助民眾退換藥品。
桃園衛生局提醒民眾，如果目前仍持有MV503批號產品，請停止使用，並儘速返回原取得藥品之醫療院所或藥局諮詢換藥，若有困難亦可洽詢臺灣阿斯特捷利康免付費服務專線0800-888-633，該公司將協助提供民眾就近取得藥品之場所。
冠脂妥膜衣錠 （Crestor）為醫師處方用藥，適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，作為飲食控制的輔助治療，可以降低原發性高膽固醇血症，產品須由醫師處方始得使用。
桃園衛生局3月6日啟動專案稽查，迄今已完成62家醫療院所及藥局，下架及退換貨共計5111顆，未來兩週將持續稽查，確保市面流通藥品排除偽藥，以維護市民用藥安全。 1060307
(中央社)
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