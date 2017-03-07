北韓：射彈目標駐日美軍基地

我要評比

北韓官方媒體中央通信社今天報導，昨天發射4枚彈道飛彈的目的是在有事時一舉殲滅駐日本美軍基地，參演部隊包括負責打擊駐日美軍基地的戰略軍火星砲兵部隊。

南韓聯合新聞通訊社引述北韓中央通信社報導，昨天試射彈道飛彈訓練，是為檢驗評估戰略軍火星砲兵的核彈頭管理能力和作戰能力。

據報導，北韓領導人金正恩現場指導這項演習。

對於北韓射彈原因，分析指出，北韓透過射彈對目前正在南韓進行的代號「鷂鷹」韓美聯合軍演表示抗議。1060307

(中央社)