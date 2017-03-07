買日本除役潛艦 國防部：沒有這種事

國防部副部長李喜明（圖）7日針對向日本買除役潛艦表示，「沒有這種事」。他說，國防部有自己的計劃，相關工作也都按計畫進行，不適合公開談論，但也要澄清，坊間臆測都不正確。中央社記者王承中攝 106年3月7日

國防部副部長李喜明今天針對向日本買除役潛艦表示，「沒有這種事」。他說，國防部有自己的計劃，相關工作也都按計畫進行，不適合公開談論，但也要澄清，坊間臆測都不正確。

媒體報導，台灣的潛艦國造計畫，傳出最近和歐洲諸國洽談潛艇外殼授權時窒礙重重，幾乎就要胎死腹中，因此接下來可能會以「買廢鐵」為名義，先向日本購入已封存的春潮級或是親潮級潛艦，之後再由美國組裝。

對此，李喜明今天列席立法院院會總質詢前受訪表示，「沒有這種事情，坊間臆測都不正確」。他說，相關的工作都有按照計畫進行，尤其很多工作不適合公開談論，國防部有自己的計劃，坊間訊息大部分都不正確，要跟大家澄清。

另外，對於昨天陸軍一名軍事訓練役男毆打少校中隊長，傳被毆軍官卻反遭軍方馬拉松式的約談與責難。李喜明僅說， 一定會依法處理，同時也會持續加強內部管理。

而針對中共機艦頻頻進行遠海長航，是否代表中共對台有封鎖能力？李喜明說，遠海長航是一種訓練，在軍事上，跟封鎖台灣並沒有什麼太大的關聯性。

媒體詢問，中科院騰雲無人機在今年阿布達比防衛展首度展出武器掛載模式，外掛疑似兩枚雷達導引的地獄火飛彈，而現卻又要發展成具備「電子偵蒐及干擾」作戰功能的無人電戰機。

李喜明說，相關武器的發展都按照計畫來做，他不方便在公開場所談論機敏性的工作。1060307

(中央社)