買日本除役潛艦 國防部：沒有這種事
國防部副部長李喜明今天針對向日本買除役潛艦表示，「沒有這種事」。他說，國防部有自己的計劃，相關工作也都按計畫進行，不適合公開談論，但也要澄清，坊間臆測都不正確。
媒體報導，台灣的潛艦國造計畫，傳出最近和歐洲諸國洽談潛艇外殼授權時窒礙重重，幾乎就要胎死腹中，因此接下來可能會以「買廢鐵」為名義，先向日本購入已封存的春潮級或是親潮級潛艦，之後再由美國組裝。
對此，李喜明今天列席立法院院會總質詢前受訪表示，「沒有這種事情，坊間臆測都不正確」。他說，相關的工作都有按照計畫進行，尤其很多工作不適合公開談論，國防部有自己的計劃，坊間訊息大部分都不正確，要跟大家澄清。
另外，對於昨天陸軍一名軍事訓練役男毆打少校中隊長，傳被毆軍官卻反遭軍方馬拉松式的約談與責難。李喜明僅說， 一定會依法處理，同時也會持續加強內部管理。
而針對中共機艦頻頻進行遠海長航，是否代表中共對台有封鎖能力？李喜明說，遠海長航是一種訓練，在軍事上，跟封鎖台灣並沒有什麼太大的關聯性。
媒體詢問，中科院騰雲無人機在今年阿布達比防衛展首度展出武器掛載模式，外掛疑似兩枚雷達導引的地獄火飛彈，而現卻又要發展成具備「電子偵蒐及干擾」作戰功能的無人電戰機。
李喜明說，相關武器的發展都按照計畫來做，他不方便在公開場所談論機敏性的工作。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。